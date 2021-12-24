台中市地下道填平、公93水環境改善獲金質獎肯定。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

行政院公共工程委員會23日舉行第21屆公共工程金質獎頒獎典禮，台中市府建設局以「台中都會區鐵路高架捷運化沿線5處（圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路）地下道填平工程-第二標（國光路、五權路）」及「全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程」榮獲優等獎及佳作殊榮佳績，建設局長陳大田與團隊北上受獎，期盼將台中優良公共工程品質好口碑推向國際。

陳大田表示，台中市國光路及五權路地下道位在市區重要樞紐，配合台中鐵路高架化後辦理地下道填平，將都市景觀、交通縫合，整併多項工程作業，將雨水下水道、寬頻管道、人行道等一併納入填平工程內辦理，提升工程效益，且為降低交通影響，施工期間與管線單位積極聯繫溝通遷移。

在全體施工團隊努力下，雖遇疫情期間，工、料調配不易情況下，建設局兼顧施工品質及安全，所有填平處皆提前1至4個月完工，更獲得台中市公共工程獎、台中市政府金安心獎、勞動部金安獎，及行政院公共工程金質獎優等獎殊榮等「四金」。

建設局「全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程」榮獲行政院公共工程金質獎佳作，黎新公園（公93）以水循環工程設計創造公園生命的價值，建構具友善、包容、安全、韌性及永續的都市防洪空間，將舊有的公園環境結合早期汙水處理廠閒置的氧化渠道，轉化為城市中「水綠共生」的大自然教室。

「成功將荒廢的嫌惡設施變身渠道體健花園」，陳大田表示，並與周遭學校、社區與圖書館志工串聯，讓公園成為具有教育意義的空間，成為都市裡重要的生態綠點。