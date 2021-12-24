山嵿是你家 「逸品琚」品藏生活的隨心所欲

生活繁忙的快節奏，促使人們嚮往找回最初的純粹，而唯有親近大自然，才能慢步調地品味生活。隱身在新店華城海拔480公尺高的「逸品琚」，因著地勢先天的優勢，欣賞雲海、感受四季交替的自然景觀不再是難事，一進入社區能忘卻山下工作所有的煩憂，終於能夠好好地與家人享受天倫之樂、好好地打造自己的開心農場，甚至好好地任性過生活。

「逸品琚」位於新店區大台北華城內禾豐七路，車程短短即進台北市區，且是台北近年難得的大型獨幢別墅社區。佔地面積高達約32,000坪，共有102幢別墅及1幢休閒會館。因著位居海拔480公尺的優勢，擁有寬廣、宏偉的視野，可眺望直潭堰、青潭堰等二大財庫，甚至可見浪漫雲海自然景觀；社區內有物業聘有專業植栽維護公司，定時維養四季植物花卉，吸引許多民眾上山踏青順便看屋，而目前社區內櫻花花苞已新生於枝頭，不久後就可見山櫻、富士櫻及吉野櫻齊花盛開的美景，想必將會幻化成浪漫又夢幻的繽紛花園。

中華建設業務部經理林文泳表示，「逸品琚」特別針對空氣品質做過檢測，檢測結果數據如同花蓮地區等級。在空汙越趨嚴重的時候，良好的空氣品質更顯珍貴，林文永笑說，好空氣有錢也買不到，因此居住在「逸品琚」連帶附加的好空氣，大大提升了在此居住的價值。

「逸品琚」會館的健身房擁無價景觀。(圖/中華建設提供)

「逸品琚」有別於其他高級別墅將公設規劃於地下室，而是獨幢633坪共計5層的樂活會館，住戶不用再忍受塞車、搶車位即可享有精緻養生休閒生活，休憩時還能同時欣賞絕佳景觀。會館內有室內溫水游泳池、景觀健身房、溫泉湯屋、交誼廳、輕食吧台等等，其中，溫泉為俗稱美人湯的碳酸氫鈉泉，擁有療癒身心、身心靈放鬆之效果，住戶可隨心所欲地使用，不用再外出人擠人。

「逸品琚」從入口到進入社區共有3道保全管門禁管理，保全森嚴。(圖/中華建設提供)

現代人重隱私，隱身在新店山區的「逸品琚」，進出有3道保全管門禁管理，非住戶及訪客的車輛不可入內，管制森嚴、層層把關，提供住戶安心的居住環境，就算孩童在社區戶外跑跳，也無須擔心。林文永說「逸品琚」與陽明山別墅的差異在於，前者為純住宅區，居住環境良好又單純；後者則屬風景區，車流多易塞車，因此前來看屋的客戶，皆十分注重生活品質及居住環境。

「逸品琚」為獨幢別墅，坪數為98-330坪，樓層規劃為3-4層，停車位位在別墅地下室車庫，每幢別墅可停放3-4台車。別墅外觀以現代崗石打造，低調內斂卻不失質感，格局幢幢皆不相同、跳脫制式，鋁窗、石材也都高質感量身訂做，以毛胚屋交屋，因此每個屋主都是室內設計師，實現自己打造夢寐以求的家。

「逸品琚」以毛胚屋交屋，住戶可自由規劃設計。(圖/中華建設提供)

在山下，室外的紛擾、環境的吵雜，難以將工作壓力忘卻；在山上，靜謐的環境、四季的生態變化，卻能夠神奇地屏除一切煩惱，大口呼吸、隨心所欲生活，原來日子也可以過得如此任性。