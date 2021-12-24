2024總統大選有機會藍白合？ 柯文哲酸：現在是藍綠合

台北市長柯文哲24日舉行就職7周年記者會，外界好奇有無規畫2024總統大選，會否有「藍白合」的機會，柯文哲直呼，北市議會敬老金致送條例覆議表決也沒有藍白合，現在是藍綠合。

柯文哲今在西門紅樓舉行7周年就職記者會，會中播方影片，回顧今年因疫情影響似乎讓柯文哲感觸很多，甚至疑似看到泛淚，柯文哲表示，沒那麼嚴重，但疫情可以順利過關，天佑台灣。

對於7年來最大政績，柯文哲指出，政治要落實在人民生活的每一天，很多東西大家看大的建設，其實在巷子裡畫標線型人行道，才是真正影響台北市民生活，因為那就是讓整個系統更安全。

由於柯文哲明年將卸任，外界好奇2024總統大選有無規畫，甚至有無機會「藍白合」，要怎麼利用最後1年市長任期說服民眾。柯文哲說，認真工作就好了，議會覆議也沒有藍白合，現在是藍綠合。

柯文哲強調，「我們不用說服民眾，8年結束一定有成績可以交出來，眼見為憑，交出來再說服民眾，他反而不擔心，因為真的做太多了，到時候一定可以拿出來給大家看」。