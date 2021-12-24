五月天歌迷最期盼的跨年演唱會，將於25日耶誕節至元旦跨年期間返回高雄開唱，粉絲期待的演唱會限定版周邊紀念商品也將同步開賣。一卡通公司與相信音樂再次合作，包含一定要收藏的五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022高雄跨年主題版一卡通外，另外，去年特別推出的「Mayday五月天螢光棒一卡通」，今年優化推出鑰匙圈樣式，嗶卡一樣發出藍光。去年沒搶到的五迷們，今年千萬別再錯過囉。

一卡通公司表示，五迷們都知道，五月天演唱會最重要的就是專屬螢光棒，這是參加五月天演唱會重要配備跟精神指標。去年一卡通公司創意推出的「迷你版螢光棒一卡通」，馬上造成搶購秒殺，一卡通公司收到許多五迷們反映沒搶到。今年五月天返回高雄舉辦跨年演唱會，一卡通公司當然不會讓五迷們失望，優化推出鑰匙圈樣式，希望滿足廣大五迷們收藏、攜帶展示的需求。

螢光棒一卡通有白黑2款，每款售價390元，五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022高雄跨年版演唱會主題一卡通每張售價100元，成套購買優惠價850元。2021年12月25日首場演出日起，五迷們就可以在演唱會現場的周邊商品區購買，每場數量有限，請五迷們儘早購買，不要再錯過。

此外，一卡通公司也提醒民眾，演唱會人潮眾多，為了防疫入場請務必戴上口罩，演唱會地點在高雄世運主場館，臨近高雄捷運世運站，民眾可多利用大眾運輸工具前往，以免周邊交通壅塞影響觀看演唱會行程。