美國上市的大陸音樂串流平台騰訊音樂宣布，將正式推出大陸第一個虛擬音樂嘉年華TMELAND，並已在TME旗下QQ音樂等平台上線預約頁面。

香港經濟日報報導，作為大陸首個線上虛擬音樂世界，TMELAND將聯合元象 XVERSE自研技術，實現以業內首個端雲協同技術為創新驅動，為廣大樂迷、音樂人及合作夥伴開啟一個融合現實與虛擬的「超現實」數位時空。

首次推出的「元宇宙跨年」活動TMELAND，用戶不僅可以在其中創建個人專屬虛擬形象，以數位身分探索音樂與互動，還可以「身臨其境」體驗虛擬演唱會和直播。民眾可在除夕夜通過QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌等產品入口，一鍵登錄TMELAND，體驗沈浸式體驗現實與虛擬結合的「未來音樂世界」。

活動將邀請大陸知名電音製作人Anti-General、全球百大DJ Vicetone、Luminn等知名音樂人，共同打造虛擬音樂節。