2022年即將到來，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，若想要在新的一年財運更旺，可做好居家風水來提升財氣，保持玄關明亮、客廳寬敞、臥室整潔、廚房乾淨、廁所清潔，就能迎接財神爺進門，並能讓財神爺留在家中。

▍1.玄關明亮，迎財神

玄關是進門後的第一道景象，若是此處採光差，不僅會影響人進門後的心情，也會導致好運和財運難以進入。遇到這樣的情況，可以在天花板上面安裝長明燈來進行補救，這樣才可以利於家人財運的發展，讓財神找上門來。另外，玄關處也可以懸掛一些喜慶的紅色裝飾物，讓人開門就能迎來福氣。

▍2.客廳寬敞，接財神

客廳是家中休閒娛樂，招待親友的地方，在風水學中，也代表著家宅的「聚寶盆」。所以客廳一定要光線充足、寬敞整潔，才能夠好好迎接財神的到來，為家人廣開財路。因此，對於客廳的布置要十分注意，不可堆積過多的雜物，家具擺放也應符合風水原則，尤其是對客廳財位的布置，要非常慎重，保持最基本的乾淨明亮，不可有多餘的重物積壓。

▍3.臥室整潔，留財神

人的一生中，大部分的時間是在床上度過的，而床一般都是放在臥室內，其風水自然不可小覷，要謹慎為之。如果家中的臥室雜亂不堪，到處堆積著衣物被褥，就會影響居住者的睡眠品質，導致其精神不振，鬱鬱寡歡，同時，財運也會隨之下滑。因此，要對臥室勤加打掃，保持乾淨整潔，才能夠讓家人守住財富，錢財累積的越來越多。

▍4.廚房乾淨，招財神

廚房代表家宅的「財庫」，所以要十分注重廚房的每一個布局，切忌違背風水原則。如瓦斯爐對水槽，瓦斯爐靠窗等，這些都容易使家中財氣流走，破財嚴重，也會導致家人摩擦增多。

▍5.廁所髒亂，趕財神

廁所是家中最容易產生污穢之氣、滋生細菌的地方，如果稍有不慎，就會導致家中有異味，破壞氣場，使家人霉運連連，財運難起。因此，廁所一定要經常清理，多打開窗戶透氣，才能減少對家宅風水的影響。另外，廁所也不可正對大門設置，否則就會導致財不進門。

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