新北歡樂耶誕城26日舉辦耶誕市集，今年以「數位科技」為主軸，除有商展活動及情境燈秀外，新北市研考會資訊中心與經發局合作於當天晚間6時在市民廣場推出小蜂鳥無人機展演，排列出「NTPC」、「樂高積木」、「神秘禮物盒」、「聖誕鈴鐺」、「夢幻耶誕樹」等經典點陣圖型，帶來聖誕祝福與歡樂氛圍，更是科技與藝術的完美結合。

研考會資訊中心主任陳富添表示，未來研考會將設置無人機管理平台來靈活調度與優化管理無人飛行載具設備，另視需求進行無人機清消作業。藉由本次展演，希望透過小蜂鳥無人機帶給大家溫馨氣氛，打破冰冷形象，加強無人機與民眾的連結與能見度。演出首先以新北市政府的英文縮寫「NTPC」開啟序幕，再轉換變為樂高積木、聖誕禮物盒子，在空中打開禮物，愛心緩緩升起，象徵疫情過後，民眾團結一心。最後在耶誕鈴鐺與夢幻耶誕樹帶領之下，預備迎接嶄新的一年，在悠揚的聖誕歌曲中祝福民眾耶誕節快樂。

研考會表示，小蜂鳥無人機展演由剛獲得世界群飛競賽第一名的公司演出，採用UWB精密定位技術進行低空戶外群飛展演，由於受到展演空間、飛行高度較低及展演台數較少因素，要如何運用較少的飛機呈現群飛之美，更凸顯群飛圖形設計的藝術創作表現，活動將可充分展現臺灣在小蜂鳥無人機群飛藝術設計的軟實力。