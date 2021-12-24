新竹縣長楊文科24日舉辦就職3周年典禮，會中宣布新竹縣新增新聞處，首任處長將由曾任多所大學校長的莊淇銘擔任，莊淇銘會後接受媒體聯訪，問及大新竹合併議題，莊淇銘表示，地方制度法修正草案僅將「且」改成「或」，「如果真的要讓（新竹市長）林智堅選，新竹市直接升格就好」。

莊淇銘表示，過去直轄市升格，多由地方政府提出方案，為由下而上的方式，經由議會通過，還需經過專業審查委員會，他說，台南市當初升格第1次專審會就沒有過，彰化縣也早就提了，「也沒有過」。

莊淇銘也說，如果新竹縣慢慢來不提，「中央怎麼辦？又要改法嗎？」他表示，為了讓林智堅選也沒關係，地方制度法修正草案將「且」改成「或」，連澎湖縣、基隆市都可以升格，新竹市急著想升，「就寫計畫升格」。

地方制度法第4條之3規定「人口聚居達50萬人以上未滿125萬人，且在政治、經濟及文化上地位重要之地區，得設市」，而修正草案則是將此條例中的「且」改成「或」。

莊淇銘強調，「不要為了一個人參選的機會，剝奪了很多人應該有的工作權」，莊淇銘解釋，大新竹合併升格，也剝奪了鄉鎮市長等人的工作權，因此有此強調。

莊淇銘任期將於明年元旦開始，他也說，一個城市的競爭力，關乎城市的市民和政府的關係，要把新竹縣政府做的事情，向縣民做有感溝通，從有感、好感到感動，未來也會致力推動城市的品牌行銷，莊淇銘說，新竹縣絕對可以透過行銷成為一流品牌，未來可吸引投資、觀光，「絕對是正向循環」。