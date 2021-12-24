南投縣草屯鎮長簡景賢24日在公所舉辦就職3周年施政說明會，吸引許多民眾到場。(吳建輝攝)

包含代表會正副主席與多位代表都到場支持，展現出連任氣勢。(吳建輝攝)

簡景賢強調，他在草屯深耕20餘年，每天都在基層服務，並非選舉才看到人，他經過國家特考及格並有行政經驗，相信選民眼睛是雪亮的，但他人不會掉以輕心，會員力以赴爭取連任。(吳建輝攝)

南投縣草屯鎮長簡景賢24日在公所舉辦就職3周年施政說明會，吸引許多民眾到場，包含代表會正副主席與多位代表都到場支持，展現出連任氣勢，簡景賢表示，他在地深耕20餘年，擔任鎮長這3年的政績相信鎮民都有目共睹，強調對自己的連任之路很有信心。

國民黨籍草屯鎮長簡景賢，是2度挑戰鎮長寶座才當選，上任後對長照發放重陽敬老金額度位居全縣之冠，育兒津貼也不斷加碼，這次連任之路將面對民進黨籍曾煌綦挑戰，曾煌綦是行政院中辦執行長蔡培慧服務處主任，搭配蔡培慧參選南投縣長，來勢洶洶。

簡景賢表示，草屯人口將近10萬，65歲以上老年人口就超過1萬7000人，達人口總數的21％，遠比全國高齡化社會16％的平均值還要高，目前鎮內C級巷弄長照站有6個，未來將增加為14個，而全鎮22社區已經有21個社區完成關懷據點，明年也將全部完成設置。

簡景賢說，過去極力強化社區關懷服務，像是敬老津貼發放也是全縣之冠，未來將強化生育補助津貼，從明年起第一、二胎每胎補助將從原本2萬加碼到4萬，第三胎6萬、第四胎7萬，希望藉由提高生育補助，讓年輕人願意生養小孩，提升人口遷入率，活化草屯。

簡景賢強調，他在草屯深耕20餘年，每天都在基層服務，並非選舉才看到人，他經過國家特考及格並有行政經驗，相信選民眼睛是雪亮的，但他人不會掉以輕心，會員力以赴爭取連任。