新興國小因經費不足，12年前新校舍啟用後，即沿用鐵皮工程圍籬充當校圍牆。（王文吉攝）

台中市潭子區新興國小校園圍牆因校舍興建經費不足，只興建了少部分圍牆，其他都是由當初新建校舍工程遺留下的甲種圍籬，校方憂心校園安全。立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國向教育部及市府教育局爭取800萬元經費，於明年1月發包，預計2022年6月底前完工。

新興國小自2009年新校舍啟用，至今已12年，現有西側、南側及部分東側甲種圍籬造成校園安全漏洞。校長周文杰說，一個校地出現兩種圍牆，其中的鐵片圍牆是學校校舍完工後，因為沒有經費施作延伸校園圍牆，學校只好請當時承包商留下鐵片圍牆。

新興國小的鐵片圍牆長達528公尺，周文杰提到，曾因為颱風而倒塌過2次，且因為鐵片圍籬有空隙，偶有流浪動物闖入校園，希望拆除恐怖鐵片圍牆，重新施作真正的圍牆，但經費高達800萬元，學校今年將計畫送審，感謝楊瓊瓔委員及賴朝國議員協助爭取通過。

賴朝國指出，新興國小圍牆因經費問題，只用鐵皮圍籬暫時充數。校園用工程鐵片圍籬阻隔外人以保護學生，校牆一天不蓋好，學生家長一天不能安心，校園安全絲毫不能鬆懈。

教育局主祕王淑懿表示，校園西側、南側及部分東側甲種圍籬圍牆面為簡易鐵皮搭建，確實有倒塌疑慮。已收到教育部核定計畫補助800萬元公文，學校規劃拆除鐵片圍牆，將與東側圍牆結合進行整體規劃，結合周邊林地特色，重新設計為更具安全美觀且透視性的圍牆。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，為顧及新興國小師生安全，楊委員多次找教育部國教署討論經費補助相關事宜，並安排計畫審查委員前往學校會勘，成功爭取核定800萬元經費。讓孩子們有安全的成長環境是楊委員的職責，楊委員會繼續全力爭取學校建設。