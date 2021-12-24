台大醫院將於明年1月開辦「瓣膜性心臟病暨微創治療門診」，提供一站式服務，讓患者更快速擬定治療策略。（王家瑜攝）

台灣邁入高齡化社會，心臟病及心臟衰竭盛行率也升高，醫師指出，由於心臟瓣膜會隨年齡退化，65歲以上長者盛行率約1到2％。儘管醫療技術日新月異，但仍有患者因為怕麻煩或恐懼而未定期追蹤，台大醫院首創「瓣膜性心臟病暨微創治療門診」，提供一站式服務，讓患者更快速擬定治療策略，及早控制疾病。

今年75歲的故宮博物院前院長、總統府國策顧問陳其南，今（24）日受邀出席台大醫院記者會，透露自己十多年前健檢得知罹患心臟瓣膜疾病，但一直沒有症狀，直到兩年半前，某天正要起身下車時突然喘不過氣，感覺心臟沒在動，整個人都停擺，差點以為自己要走了，去年1月接受心導管手術治療後，術後恢復良好。

台大醫院心臟內科主治醫師林茂欣表示，退化性心臟瓣膜疾病好發於70到80歲，而心臟瓣膜逆流、風濕性心臟病則較常發生在年輕及中壯年族群。瓣膜性心臟病的典型症狀包括胸悶、活動時感覺喘、昏厥，林茂欣形容像是汽車踩油門時空轉，如未積極治療，平均餘命只有2年。

為提供瓣膜性心臟病患者更便利且精準的診斷，台大醫院整合心臟內外科團隊設置「瓣膜性心臟病暨微創治療門診」。台大醫院副院長賴逸儒表示，過去病人求診時，醫師通常會安排擇日再來檢查，且病人可能需要奔波於內外科之間，卻不知道如何整合眾多意見，並找出適合自己的治療方式。

林茂欣說明，「瓣膜性心臟病暨微創治療門診」除了整合內外科資源，也和心臟功能檢查室密切合作，初步規劃病人就醫當天就能初步完成心臟超音波和生理功能檢查，並於同日取得檢查結果；至於核磁共振等高階影像檢查，預計將排程盡量縮短在1到2周內。

台大醫院「瓣膜性心臟病暨微創治療門診」預計明年1月4日開診，針對18歲以上、經心臟超音波檢查為顯著瓣膜疾病（中度以上），或是醫師評估瓣膜疾病須接受外科或介入性治療者，採專人專線約診方式，由專職護理師協助了解病況並協助掛號。