勤美(1532)第四季仍為營建入帳旺季，第四季獲利可望達全年最佳，今年前三季EPS為1.41元，已幾乎追平去年全年的1.47元，全年獲利可望比去年大幅成長。

勤美11月營收21.01億元，年增61.24%，主要受惠於今年認列完工交屋營建收入較去年增加，前11月營收164.6億元，年增48.84%。

勤美第三季每股盈餘上揚至0.8元，前三季每股盈餘1.41元，隨著第四季仍為營建入帳旺季，加上金屬成型事業穩增，法人估公司本季獲利可望挑戰全年最佳，今年EPS上看2.8元。

勤美主要業務收入為金屬成型與營建，今年主要成長動能則落在營建事業。

勤美金屬成型事業近幾年積極進行技術及產品轉型，加強智慧製造及自動化，轉型升級為高端精密部件的製造服務商，主要製造汽車、工程及農機的發動機系統、傳動系統、剎車系統等高端精密部件；勤美前11月金屬成型營收近120億元，較去年全年的98億元成長，今年金屬成型營收估達130億元，預估明年金屬成型業務穩定增長。

勤美前11月營建營收已逾42億元，隨著年底營建入帳旺季，勤美今年營建入帳可望逾50億元，較去年的26億元翻倍。展望明年，預估認列璞真永吉總銷30億元，以及碧湖畔剩下5戶，明年營建預估比今年略減，但2023年隨著台中大型建案勤美之森一期完工可望開始認列，營收看旺。