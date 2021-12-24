李靚蕾17日寫下5千字長文，公開爆料王力宏醜聞外，也分享對家庭主婦的見解，有網友認為，雖然家庭主婦包辦所有家務，但也不是天天大掃除，多數時候只要等孩子上學，就可以做自己想做的事，因此覺得男生要付薪水給老婆並不合理，引來網友撻伐。

一名男網友在PTT男女板發文表示，以一家三口且沒跟長輩一起住的家庭為例，若男生負責所有經濟支出，女生包辦所有家務，那麼女生要負責的部分，相較之下輕鬆許多。

他認為，很多人說家庭主婦做家務很累，但也不是天天大掃除，只要維持整潔就好，而且等孩子上課之後，剩下的時間都能自行運用，要做什麼都可以，所以他覺得男生除了賺錢外，還要付薪水給老婆並不合理。

文章推出後不少網友留言撻伐，「硬要說還真的要計酬，尤其是夫妻財產分開制，所以支薪很合理」、「要別人放棄工作上的薪水跟人脈，本來就該付錢」、「你知道家務和育兒請外面的人要多少錢嗎」、「老婆在家是有機會成本的懂嗎」。

也有網友認為，選擇一起在外上班、家務平分的家庭也很多，重點在於夫妻間沒有沒溝通，「其實你也可以交換看看，我有朋友真的在家當家庭主夫」、「不然讓你老婆去上班，然後家務平分啊」、「如果要分這麼清楚的話，最好兩個人都去工作領薪水，這樣拿不拿、給不給都不會有爭議」。