民進黨與日本自由民主黨舉行「外交．經濟政策意見交流會」，會中提到半導體產業合作一事；民進黨立委邱志偉表示，雙方同意，未來在半導體供應鏈有一個架構完整，有系統的針對半導體或者其他雙方重視的產業，全方位合作。

邱志偉會後轉述指出，台灣的先進製程或半導體，在世界上都居領先地位。半導體產業是台灣的護國產業，日本也重視這個問題，因為日本產業的供應鏈，受到晶片供應的問題影響很大。

他說，他們認為，這個對於中國在科技競爭裡面，是一個國家的問題，國家安全問題不再限於這個軍事或外交、國防，台灣國家的問題更大層面是在經濟實力，競爭實力就跟科技的競爭力有很大關係。

他指出，台日雙邊未來在半導體供應鏈的合作，必須從國家戰略角度來思考，因為台灣跟日本不管是過去的歷史關係，或是兩國人民情感、經貿關係都非常密切，地緣政治、地緣經濟都比其他國家更為密切。

他表示，所以在這個角度，雙方都同意，在未來在半導體供應鏈有更多的合作，有一個完整的架構，有系統的針對半導體或者其他兩國重視的產業，全方位合作。