警方查獲大麻及折疊刀。（警方提供）

北市警大執法 男菸盒藏大麻遭逮

北市警24日起執行為期10日的酒駕執法，但各分局本周早已開始陸續進行擴檢及路檢勤務，萬華警方22日凌晨在環河南路取締酒測時，發現28歲岳姓男子行跡可疑，最後更在他的菸盒發現大麻，另起獲折疊刀、球棒的危險物品。

警方22日凌晨0時50分執勤時，發現每台車輛都依序受檢，但岳姓男子駕駛的自小客車卻是歪歪斜斜，行跡十分可疑，隨即將他攔下盤查。

警方在車內發現1隻球棒，後來以在他身上1把折疊刀，現場員警另查出他是毒品列管人口，岳隨即辯稱自己去年有去勒戒，「我出來以後再也沒碰過毒，只有抽煙而已啦！」

岳男講話時神色飄忽，警方於是要求查看手捲菸菸盒，員警接過一聞，立刻表示：「明明就有大麻味！」經以測試劑檢測後發現內含大麻，岳男見無法抵賴，只好承坦仍有呼麻習慣，但仍辯稱只是偶爾抽抽，刀子跟球棒則是防身用，警訊後被依毒品罪及違反社維法送辦。

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