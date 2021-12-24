桃園市消防局第四大隊龍潭分隊為迎接耶誕節，將消防車及救護車模擬成小孩熱愛的卡通角色「羅伊及安寶」。（消防提供）

桃園市消防局第四大隊龍潭分隊為迎接耶誕節，將消防車及救護車模擬成小孩熱愛的卡通角色「羅伊及安寶」，搭配應景耶誕誕燈飾及布置，將龍潭分隊後方廣場打造成迷你耶誕城，吸引不少居民拍照留念。

龍潭分隊長陳銘修表示，由消防局為提升同仁出勤安全性以及強化救災救護戰力，分隊近年來新增許多新式救災救護車輛，並逐年汰換已達年限且無法負擔緊急任務之車輛，恰逢耶誕佳節將近，老舊消防、救護車輛的紅白色外衣正巧應景耶誕元素，恰巧利用耶誕佳節將其布置成小朋友最愛的「羅伊」及「安寶」動畫角色，除了讓同仁一同感受佳節氣氛外，亦達到寓教於樂的目的，也能藉此提升家長對於防災觀念的重視。

龍潭防火宣導隊一同共襄盛舉，由防宣姐妹負責「安寶」、消防同仁負責「羅伊」，互相發揮創意，打造小孩心中的超級英雄。龍潭防宣分隊長黃雪美表示，活動別具意義，防宣姊妹們都非常開心可以參與這次耶誕佈置，家裡及親戚小朋友知道也都非常興奮，希望可以來分隊與消防車及救護車合影留念，而分隊也可以藉由創意宣導活動，讓大人小孩更能了解防災避難觀念。

第四大隊大隊長郭百倫表示，利用閒置車輛發揮創意並搭配節慶，不僅提升參與防火宣導意願，再搭配寓教於樂的宣導方式，相信人人都能成為居家救援小隊；此外龍潭消防分隊於其粉絲專頁上也常有許多仿作時下流行風潮的例子，如前陣子的火神的眼淚及魷魚遊戲，可以看到分隊同仁發揮模仿功力及創意，讓大家看到消防員不一樣的一面。