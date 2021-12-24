桃園市八德區有名男子接到投資簡訊，寫著高獲利且穩賺不賠，覺得相當誘人，於是到銀行準備匯款，還好行員夠機警、察覺有異趕緊通報警方，經過員警積極解釋後才攔阻成功。

有名57歲的胡姓男子表示，收到1封有關投資的手機簡訊，訊息連結加LINE後認識1名自稱是投資助理的小編，小編另以LINE加好友的方式介紹1名投資老師，並表示可帶領學員投資期貨黃金，便推薦投資外幣平台、教導學員如何操作，號稱每次投資有2％至4％的利潤。

雖然不是高獲利但穩賺不賠，不過胡男認為這樣的獲利保證聽起來很誘人，於是到國泰世華銀行準備匯款。銀行經理鍾珮芸及行員王慶瑜發現有異，並通報警方到場協助，四維派出所警員翁榮廷、陳郁茵趕往現場。

警方到場後先耐心聆聽案情，並細心詢問胡男是否清楚該筆款項去向、用途及所投資的標的，員警檢視胡男手機LINE對話紀錄，發現對話皆為常見的假投資真詐財手法。

此外，員警更查出匯款帳戶曾有通報詐騙紀錄，胡男經警方及行員解釋分析後，也覺得此投資方式破綻百出，依其指示進行匯款恐有遭詐騙之虞，便打消匯款念頭，成功阻詐新台幣14萬元。