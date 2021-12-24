黃子佼、Lulu（黃路梓茵）主持的東森《婚禮歌手》為了讓新人有個永生難忘的婚禮，特地邀請這2年來好事不斷的Bii（畢書盡）擔任婚禮歌手，在韓式餐廳開行前會議，2位主持人卻只顧著大飽口福，還故意捉弄Bii，叫他看新人的願望歌單並一一唸出來，笑虧他「中文要多練習」，立刻二對一的中文教學，而新人的選擇跟Bii的喜好完全Match，讓這場會議快速又圓滿的結束。

婚禮當天，Bii就算戴眼鏡、帽子和口罩，都難以藏住他明星光環，為了不讓他身分曝光，主持人安排他先扮燈光助理協助打光，Lulu盛讚他：「但我覺得最亮的地方，是Bii臉上發出的偶像光芒！」怕氣場弱掉的她，說完還不忘幫自己補光，非常幽默。

主持人正式拜訪新娘房時，Lulu開始百般刁難偽燈光助理，甚至嫌棄他不會打光，惹Bii氣噗噗反嗆：「不是光的問題，是人！」開玩笑的相互鬥嘴，讓這場戲逐漸演不下去，Bii只好拿下口罩揭曉身分，新人雖被嚇得目瞪口呆，臉上仍掩飾不住的開心笑容。

而演唱祝歌時，身為婚姻前輩的Bii也給新人一些建言，黃子佼笑問：「那怎麼樣才能夠比較快有下一代呢？因為你手腳很快，甚至超我的車！」Bii羞回：「我待會私下再跟新郎說。」以上內容將於周日（26日）晚10點在東森綜合台播出，同時，每周日晚11點也會在LINE TV上播出。