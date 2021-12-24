近來因減塑政策，餐飲業者多改用不鏽鋼或美耐皿筷，有些家庭也會使用合金筷，加上不少消費者為了健康及衛生風險，會隨身攜帶環保餐具，但消基會公布抽樣10件市售筷子，發現在溶出試驗時，有餐具竟然溶出甲醛、有機物質，恐會影響健康。

依據《食品器具容器包裝衛生標準》規定，消基會僅針對塑膠材質──4件美耐皿及1件合金筷進行測試，其中「高錳酸鉀消耗量」乃檢測在使用時是否會溶出有機物質（如油墨、顏料、增塑劑或其他添加劑），可能會遷移到接觸的食品上，進而被消費者吃進去，對健康造成影響，其中一件超標，不符合規定。

依規定，甲醛溶出量須為陰性，消基會發現，1件竟檢出20至25 ppm的甲醛，不符合規定。

消基會指出，在溶出測試中，有1件樣品在「高錳酸鉀消耗量」及「甲醛」溶出量都不符合規定，當消費者使用該筷子夾取熱食時，可能產品的有機物如甲醛會遷移到食品上，進而被吃進肚子裡，長久下來會對身體造成傷害。業者應立即將該產品下架回收，以保障消費者的健康。

消基會呼籲，政府不定期的抽驗食品器皿及包裝，以確保消費者的健康；而市面上有許多不鏽鋼食品器具，主要都以接觸食品為目的，但卻僅列為一般商品，雖然有指引但無強制規定，建議標示也應列入《食安法》管理，而非僅衛生標準。