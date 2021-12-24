宏佳騰（1599）昨（24）日宣布推出首款綠牌電動機車，同時，宏佳騰位於越南永福省新廠的第一期工程也於24日正式動工，預計完工後每年可組裝35萬輛三輪車及沙灘車外銷歐美，加上公司前三季業績創新高，三喜臨門，今開高走高，強攻漲停48.85元。

宏佳騰今年前三季營運攀高，前三季營收26.2億元，年增15.81%，毛利率提高2.37個百分點至26.5%，淨利2.79億元，年增61.2%，每股淨利3.8元，法人估今年每股淨利挑戰5元以上。11月營收年減4.44%為3.22億元，前11月營收年增11.68%為32.26億元。今年營運可望創新高紀錄。

宏佳騰執行長林東閔表示，首款綠牌智慧電車Ai-4 Ever定位為全能輕巧型智慧電車，看好未來將是公司的主要銷售產品之一。

宏佳騰執行長林東閔指出，品牌發展至今已締造許多亮眼成績，在2021年底前創造兩項新里程碑，包含領先業界，成為市場唯一推出綠牌、白牌、三輪商務完整系列車款的電動機車品牌，以及銷售速度最快的電動機車。根據經濟部工業局電動機車產業網截至12月22日的統計資料顯示，宏佳騰僅以2年的時間躍升成為一般消費者申請電動機車購車補助數量的第三名品牌，僅次於銷售6年的Gogoro以及銷售11年的e-moving。

宏佳騰也宣布位於越南永福省的新廠於12月23日正式動工。宏佳騰表示，由於台灣原有的廠房產能已近趨滿載，加上歐美對於東協有關稅的優惠，因此決定於越南興建新廠。此次總投資面積共達101688.6平方公尺，將分兩期建設；2023年預計完成第一期約3萬平方公尺的廠房興建並開始試量產。據悉，該廠主要產品為ATV（沙灘車）與三輪車及其引擎，預估正式量產後，整車組裝年總產量可達35萬台，可為宏佳騰帶來新的營運成長動能。