美國記憶體大廠美光周四股價再大漲4.52%，近歷史高點；但台廠記憶體三家大廠南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)本周股價持續整理，像是南亞科股價每天都是開高壓回，預估今日將是連續第五天收黑K棒。

美國記憶體大廠美光周四股價再大漲，盤中最高95美元，收盤股價94.42美元，漲幅4.52%，已逼近歷史高點96.96美元。

美光科技(Micron Technology Inc.)展望優於預期，股價連連大漲。美光執行長(CEO)表示，記憶體與儲存需求相當廣泛，美光預期這種趨勢將在未來幾年持續，主要得歸功於人工智慧(AI)、5G和電動車(EV)等應用情境。此外，元宇宙(metaverse)大量使用記憶體與儲存、將為美光提供更多機會。在5G、AI以及EV應用等強勁長線趨勢帶動，美光可望在2022會計年度繳出破紀錄的營收與獲利。

就記憶體短期市況來看，目前需求不強，價格盤整。大陸新冠肺炎疫情升溫，記憶體生產重鎮西安23日起封城，由於三星及美光均有工廠，市場關注產能狀況。據了解，雖然西安封城，但晶圓廠不停產，仍可提供產出，使得最新報價均無顯著波動。

DRAM現貨價在經過近半年的盤跌後，近期有止跌回彈的趨勢，主要是在中國農曆年前，下游貿易商或通路商預先備一些存貨；由於明年第一季為傳統淡季，市調機構預期明年第一季DRAM合約價續跌，隨著農曆年後需求回溫，市場預期明年第二季合約價可望正式止跌回升。

針對本季展望，南亞科先前表示，DRAM市場短期供需不平衡，第四季將步入修正期，不過因供應商庫存量都很低，市場還是有不錯需求，第四季應不會大幅度修正，將介於第二季至第三季之間的水準。整體來看，市況修正是短期、不會是長期修正，修正幅度也不會太深，預計明年首季可能回穩、也可能持續修正。

展望明年第一季，由於需求走入淡季，DRAM價格預料將續跌，惟PC OEM廠的庫存由先前的11~13周部分去化有成，因此預期將有助DRAM價格跌幅收斂。