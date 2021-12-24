因新冠疫情持續升高，繼亞馬遜、Meta Platforms、推特等大型科技公司之後，美國通用汽車、Alphabet旗下谷歌與自動駕駛公司Waymo，以及短影音社群平台抖音（TikTok）亦宣布不派員到現場參加1月初在美國拉斯維加斯舉辦的「消費電子展」（Consumer Electronics ShowCES）。

通用汽車執行長Mary Barra原本排定將在1月5日的這場科技業年度盛事上發表主題演說，屆時該公司也將首度展示其電動皮卡Silverado。公司發言人表示，執行長仍將透過遠端在線上發表演說和介紹新產品。

谷歌發言人針對公司是否參加「CES 2022」發布聲明表示，經過慎重考慮，谷歌決定不到現場，但會繼續支持線上活動。Waymo則在官網上表示，可能的話，公司希望以線上方式參與這場活動。

中國字節跳動公司旗下社群平台抖音表示，將為合作夥伴和廣告商舉辦一場虛擬活動。

英特爾周四則宣布參加CES的人員配置將盡量減到最少。該公司表示，員工、合作夥伴和客戶的健康與安全始終是英特爾的優先考量，我們參加CES的計畫將轉向數位優先和現場體驗，以及盡可能減少現場的工作人員。

包括臉書母公司Meta Platforms Inc、推特、聯想集團、AT&T和亞馬遜等大型科技公司，日前已宣布不派員到現場參加CES大會，稱這個決定是基於對Omicron變種病毒快速傳播的擔憂。

CES主辦方表示仍將在1月5日至8日舉行現場活動，屆時將採取嚴格的防疫措施，包括將要求參與者必須接種疫苖、戴口罩，也會提供病毒檢測。主辦方並表示，雖然自上周四以來，共有42家公司取消參展，但這僅佔參展總數的不到7%。此外，還有另外約60家公司已報名參展。