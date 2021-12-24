「婦科第一瘤」子宮肌瘤是最常見的良性婦科腫瘤，好發年齡在35至45歲間，主要成因與荷爾蒙有關，不過飲食方面也會影響，婦產科醫師張瑜芹提醒，若有子宮肌瘤病史或檢查已發現有小肌瘤，飲食上要格外注意，並列舉3樣會將肌瘤養大的地雷食物。

新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹在臉書粉專提到，子宮肌瘤是很多女生都有的問題，假若持續養大肌瘤就需開刀，甚至有反覆復發的機會，此外，也會影響子宮與卵巢機能。若有子宮肌瘤病史或檢查有小肌瘤，日常飲食就要更注意，許多民眾喜歡吃的甜點、鹹酥雞等高熱量食物都得忌口。

張瑜芹醫師補充分享3類地雷食物，一是「高油脂高熱量」，雞排、鹹酥雞、薯條、洋芋片等油炸食物，其中的飽和脂肪酸、反式脂肪酸和膽固醇，都會導致荷爾蒙失調，影響卵巢與子宮；第二是「高糖類」，例如蛋糕、巧克力、糖果、冰淇淋等，過量食用會使身體代謝異常，若影響荷爾蒙分泌，就可能引起多囊性卵巢症候群。

第三則是「藥膳湯」，本身若已知有肌瘤問題，想靠吃中藥進補，調養身體，必須先與醫師詳細討論，以免沒補到健康反而吃出問題，張瑜芹醫師最後也提醒，以上3類食物並非完全不能吃，而是要適量，才不會在不知不覺中慢慢養大子宮肌瘤。