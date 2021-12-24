NCSOFT旗下手遊《天堂W》今（24）日宣佈，將與全球知名IP《烙印勇士》進行合作，結合《天堂W》以及《烙印勇士》的世界觀和其故事，提供玩家真正的體驗。未來也將陸續與多樣的全球知名IP進行合作。

NCSOFT（代表金澤辰，以下簡稱NC）旗下MMORPG手遊新作《天堂W》今日透過「TJ’s Letter」影片發佈，與全球知名IP進行合作計劃。

《天堂W》的第一個合作IP為《烙印勇士（Berserk）》。已故作者三浦建太郎的原作品《烙印勇士》以劍與魔法、魔物存在之世界為舞臺，描繪主角「格斯」宏偉生涯的黑暗幻想故事。不僅在原作國家日本為知名IP，更被世界認可其影響力，全世界累計發行部數超過5,000萬部以上。

《天堂W》將釋出與改編自原作漫畫的動畫電影《烙印勇士 黃金時代篇》、電視動畫片《烙印勇士》的合作内容。

與《烙印勇士》的合作不僅是單純藉用IP形式的合作，而是提供彷彿在遊玩全新遊戲的體驗。玩家可以在《天堂W》真誠體驗《烙印勇士》的世界觀和其故事。

金澤辰CCO（Chief Creative Officer）表示，「為了有著不同遊戲經驗的全球玩家，在《天堂W》中能夠體驗代表各國的知名IP，而決定進行跨界合作。從《烙印勇士》開始，將陸續展示出傳説級的全球IP。」

此外，還將提供給玩家「TJ's SWEET COUPON」。玩家可以透過TJ's SWEET COUPON，享受與過去TJ酷碰券不同方式的優惠。

詳細内容可在《天堂W》官網中查看。

關於《烙印勇士》

已故作者三浦建太郎的原作品《烙印勇士》，為1989年在「白泉社」出版的月刊《Animal House》開始，持續在其後身的《YOUNG ANIMAL》進行連載。以厚重的故事、充滿魅力的角色、細緻畫面為基礎，翻譯到共20個國家等，超越日本被世界認可的作品。

《烙印勇士》是一部在劍與魔法、魔物存在的世界為舞臺，描繪主角「格斯」 宏偉生涯的黑暗幻想故事。包括印刷版及電子版的全世界累計發行部數已超過5,000萬部以上。新書第41集預計12月24日發行。

自1997年到1998年，改編為電視動畫，並在2012年到2013年上映電影動畫。於2016年到2017年之間放映的電視動畫可以透過《烙印勇士 1st & 2nd Season Blu-ray BOX》觀看。KOEI TECMO Games旗下動作遊戲《烙印勇士無雙》也可以透過PlayStation®4、PlayStation®3、PlayStation®Vita進行體驗。