國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）疑涉性侵，引起軒然大波。由於撒古流為台北市立美術館主辦之「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館代表參展藝術家。台北市議員黃郁芬今公布撒古流的同居人致電受害者求和解錄音檔，當中提及「我這次是被北美館逼到一個狀態」，質疑北美館疑涉施壓。對此，北美館回應，有要求撒古流針對外界疑慮說明，並沒有要求受害者和解或說明，也絕對沒有施壓。

北美館發言人高子衿表示，不論事情（涉性侵）有或沒有，都必須讓北美館及公眾知道，因此有要求撒古流針對外界疑慮必須說明，由於館方不清楚，也不方便代為說明，所以請撒古流盡快說明，但並沒有要求受害者和解或說明，絕對沒有施壓，也未曾聯絡受害者，昨天下午有同步收到撒古流聲明稿。

至於撒古流是否能繼續參展？高子衿強調，案件正在偵辦中，選出藝術家都有相關合約，還必須去看法律條文，會將撒古流的聲明稿、報導等相關資訊提供給各方專家，下周專案諮詢委員會一同討論後續處理。

北美館聲明全文：

關於「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館參展藝術家事件，本館在接獲相關訊息後，立即要求藝術家撒古流針對事件始末對外提出說明，亦於12月20日發佈暫緩台灣館展務之聲明。本館另已同步成立專案諮詢委員會，由台灣館藝術家提名委員代表、性平專家、律師與館方代表，共同商議後續事宜。

本案已由屏東地方檢察署主動偵辦中，本館將配合偵查程序處理相關事宜，以維護國際外交形象及各項權益。

本館鄭重聲明絕無對網路所傳聞的當事人施壓之情事，後續將交由委任律師蒐集相關事證並保留法律追訴權，特此鄭重澄清。

台北市立美術館 謹啟

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