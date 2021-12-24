「最美性學博士」許藍方，外型亮麗的她活躍於各大談話性節目，不過被爆與已婚醫師人夫發生不倫戀後，一度消失於螢光幕前，如今走出不倫戀風波陰霾的她，不僅再次重啟事業，還透過社群平台分享寫真花絮，甚至大方分享自認「最有魅力部位」。

許藍方走出不倫風波後逐漸復出，她在臉書曬出近2分鐘影片，預告即將推出2022年曆，影片中只見她呈現出多變造型，不論是躺在床上露出一雙修長美腿、在樹林中披上白紗，甚至是簡單穿上白T恤搭配牛仔褲，都不忘對著鏡頭擺出甜美微笑，更強調：「每個人都無法抵抗歲月的侵噬，青春會流逝、生命會枯竭，但我們可以選擇成長、學著放下，保持少女初心，在人生不同的階段裡，盡情展現自身最不一樣的樣貌。」

根據《tvbs新聞》報導，被問全身上下最滿意的部分，許藍方表示是「皮膚、手指長度」，主要是「腿也不是多漂亮，胸也不怎麼樣，就是路人」，對自我身材要求相當嚴格的她，更表示「25吋腰不夠細」，至於談到寫真辣照部分，她不忘搞笑表示：「平常穿T恤、牛仔褲很像阿桑，穿短褲剛開始比較彆扭。」

許藍方傳出和王少偉秘戀半年，對此，王少偉僅表示「不排斥有發展可能」，許藍方日前也在臉書吐露心聲，「活在一個不再需要真相的世界裡，更需要清楚知道自己在做什麼，不然，只會成為一個活在假象中的行屍走肉或處在幻象中的傀儡木偶」，不僅正面回應之外，還大方標記王少偉，掀起網友熱議。