羅志祥復出遭抵制！花蓮縣跨年晚會邀羅志祥「小豬」上台演出，有議員說接到家長陳情，認為私生活不檢的羅志祥若登台，恐會影響青少年價值觀。對此，花蓮縣政府觀光處長張志翔今回應，希望給花蓮子弟重新出發的機會！

花蓮跨年晚會宣傳旗幟高掛在市區道路，旗幟中羅志祥相當顯著。（王志偉攝）

王力宏遭前妻李靚蕾爆料私生活混亂，不僅約砲還召妓，優質形象一夕毀滅，同樣遭前任女友周揚青爆料愛多人運動的羅志祥，淡出演藝圈1年多，復出首站獻給故鄉花蓮，與花蓮鄉親一同跨年，不過卻在議會引起熱議。

花蓮縣政府26日起舉辦太平洋觀光節跨年晚會，跨年夜安排羅志祥在家鄉獻上「復出秀」，引發爭議。（王志偉翻攝）

無黨籍縣議員楊華美指出，接獲家長陳情，王力宏事件爆發後，又出現羅志祥受邀登台跨年，縣府邀請品德有爭議的藝人不妥當，恐怕會影響青少年價值觀。

民進黨縣議員莊枝財說，民眾認為縣議員監督不力，有民眾說跟縣府反映過，縣府卻回應「名單是廠商決定」，他認為縣府出錢辦活動，卻無法決定演出名單嗎？還把責任全部推給廠商，太沒有擔當。

國民黨籍議員李秋旺、吳建志則認為，人非聖賢、孰能無過，羅志祥已經為錯誤付出代價，再追殺下去也沒意義，應該給他機會，讓他重新站起來。

針對羅志祥復出一事，花蓮縣府觀光處長張志翔今回應，「家鄉是每個人永遠的避風港，為每個出外打拚的子弟在最失意的時候提供支持力量，提供重新出發的機會。」

他還說，人生難免會有犯下錯誤的時候，孩子在外碰到挫折時，家中長輩總會希望孩子回到家中，基於支持家人、花蓮子弟的想法，希望給羅志祥在花蓮重新出發的機會。