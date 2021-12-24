為推動新竹縣市合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，今日上午正式遞案，排入院會報告事項，民進黨團更提案直接逕付二讀。民眾黨團總召邱臣遠痛批，民進黨現在為個人利益修法，還企圖逕付二讀，強渡關山，輾壓在野黨與民意，大開民主倒車，非常不可取，等於向外界宣告，「綠色獨裁時代來臨，只要我想做，沒有做不到的事」。

針對《地方制度法》修法草案，邱臣遠指出，竹竹併議題吵了三個多月，民進黨態度跟意圖明顯就是因人設事，國土規畫不該是職涯規劃，更不該是為特定人士修法，嚴重破壞國家未來擘畫，未跟地方民意及朝野各黨溝通對話，草率行事，民眾黨團嚴正表達抗議。

民眾黨團主張，將該案退回程序委員會，若要逕付表決，即便寡不敵眾，仍會投下反對票，表達反對因人設事修法。

邱臣遠說，該法一旦通過，恐從現行六都變成九都，直轄市人口將近85％，其他縣市民眾怎麼辦，富都窮縣的情況會不會更嚴重，執政黨不該未通盤檢就貿然推動修法，呼籲蔡總統盡速召開國是會議。

「真的有需要這麼急嗎？」民眾黨團幹事長蔡壁如說，財政收支劃分法已經23年未修，縣市若要升格，應該要一併行政區劃法、財政收支劃分法等一併檢討，不應為了一個人的官位就修法。

蔡壁如呼籲執政黨停看聽，當初馬政府升格成六都，直轄市有無因此變成國際城市，帶動周邊區域發展，或是縣區合併是否帶動繁榮或沒落，以及縣市合併沒收鄉鎮市的地方選舉權等問題，應該傾聽地方、專家學者、各黨派意見。