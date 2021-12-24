點亮城市中軸線以高雄車站周邊光環境來營造出異國景觀風貌，重塑高雄印象。（經發局提供）

高巿府經發局規畫「點亮城市中軸線」，將民生路至八德路間的中山路，以及熱河街至同盟路間的博愛路，全長約3公里，透過光環境營造，從耶誕節至明年台灣燈會期間，提升商圈能量，為「高雄表參道計畫」鋪路。

「點亮城市中軸線」以民生路至八德路間的中山路，以及熱河街至同盟路間的博愛路，全長約3公里，總計315棵黃連木、樟樹等行道樹，透過布設1200盞暖色系LED燈，讓沿路兩旁行道樹有楓紅與綠葉的多層次渲染光影。

經發局長廖泰翔指出，舊高雄車站回歸與定位後，不僅縫合城市的紋理，更將逐步帶動周邊南華、後驛、大連及長明等商圈發展，加上已陸續完成的綠園道改建、沿線建物彩妝行動計畫等，周遭商圈經營的能量可望因此提升。

高雄巿副巿長史哲說，高雄車站不管實質空間布置或是市民精神記憶，都是高雄這座城巿的樞紐，在舊高雄車站重回中軸線後，以低光源、高質感的燈飾妝點中山及博愛路，除了別具象徵意義，更讓民眾感受濃厚節慶氛圍。