綠面錶當紅，色彩鮮明的綠色錶盤成為錶壇的主流趨勢，寶齊萊（Carl F. Bucherer）近來釋出三款經典款綠面錶，包括翠綠時尚錶盤的柏拉維三地時間計時碼錶、優雅松綠色錶盤的馬利龍環型動儲腕錶和陽剛橄欖綠色錶盤的齊萊馬利龍飛返計時碼錶，各自展現不同風情，加上是配額珍稀的限量錶，訂單如雪片般湧入，在各大經銷商掀起搶購熱潮。

★柏拉維三地時間計時碼錶

寶齊萊柏拉維（Patravi）系列三地時間計時碼錶以高CP值著稱，深受錶迷的喜愛，新錶款加碼採用色彩鮮豔的翠綠色錶盤，散發春意四溢的盎然生氣，錶現活力動感的時尚潮感，讓熊貓錶盤和多層次的刻度外圈更加突顯，十分吸睛。

寶齊萊柏拉維（Patravi）系列三地時間計時碼表向來深受表迷喜愛，搭配活力時尚的翠綠色表盤，外型更加分，35萬元。（Carl F. Bucherer提供）

除了外觀，搭載寶齊萊CB 1901自動上鍊自製機芯也頗有看頭，備有實用計時功能以及精密的三地時間顯示功能，可輕鬆掌握三地時間，機芯動力儲存42小時，獲瑞士官方天文台認證，防水深度50米。

寶齊萊柏拉維（Patravi）系列三地時間計時碼表向來深受表迷喜愛，搭配活力時尚的翠綠色表盤，外型更加分，35萬元。（Carl F. Bucherer提供）

★馬利龍環型動力儲存腕錶

寶齊萊廣受錶壇各界好評的馬利龍（Manero）系列環型動儲腕錶，最近換上優雅禪風的松綠色錶盤，為了讓松綠色錶盤可在光線下綻放漸層光彩，拋光烤漆錶盤做工繁複，由外緣的濃綠漸層至中心的淡淺綠，風格沉穩內斂，更添奢華品味。

寶齊萊廣受表壇各界好評的馬利龍Manero系列環型動儲腕表，新增松綠色表盤款，限量188只，37萬元。（Carl F. Bucherer提供）

馬利龍環型動儲系列腕錶搭載CFB A1011環型自動上鍊機芯，是寶齊萊的獨家專利，體現寶齊萊非凡工藝的領先地位，面盤三點鐘位置的動力儲存顯示，與6點鐘位置的小秒盤、9點鐘位置的星期顯示及11點位置的大日曆彼此呼應，佈局平衡美感，散發迷人風采。

寶齊萊廣受表壇各界好評的馬利龍Manero系列環型動儲腕表，換上松綠色表盤，限量188只，37萬元。（Carl F. Bucherer提供）

★馬利龍飛返計時碼錶

近來飛行錶逐漸走紅，其中又以飛返計時功能的飛行錶最受錶迷的矚目。寶齊萊新近登場的馬利龍（Manero）系列飛返計時碼錶，搭配充滿豪邁軍裝風的橄欖綠錶盤，讓擁有速度與豪邁血統的馬利龍飛返計時碼錶，充滿了活力奔放的時尚風情。

寶齊萊馬利龍飛返計時碼表，搭配豪邁軍裝風的橄欖綠表盤，更添活力時尚，21萬元。（Carl F. Bucherer提供）

寶齊萊馬利龍飛返計時碼錶融合了古典與現代，不僅傳統復古的錶盤換上橄欖綠色調，且融入許多精緻的細節，如細緻的鏤空柳葉指針、復古風格的蘑菇形按把等，可搭配正裝，也可搭配休閒裝扮，43mm的錶徑男女皆宜，為生活面向多元的現代紳士，提供最強的百搭應援。