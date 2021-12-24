民進黨與日本自由民主黨舉行「外交．經濟政策意見交流會」，民進黨國際事務部主任羅致政表示，會中日方提到，今年日本選舉公約中，自民黨白紙黑字寫出來，歡迎台灣加入CPTPP，對於中國加入沒有任何表達。

這場會議分別在民進黨中央黨部及自民黨本部，以視訊方式黨對黨交流，民進黨由羅致政及立委邱志偉代表，分別就外交與經濟層面議題發表意見。自民黨則由外交部會長參議員佐藤正久及經產部會長眾議員石川昭正參與。

台日2＋2會談 日方：支持台加入CPTPP已白紙黑字列選舉公約。民進黨提供

羅致政會後記者會指出，會談一開始佐藤拿出了台灣的釋迦，表達對台灣農業支持。上周，佐藤也在推特推銷台灣釋迦，表達對台灣很多參與的支持；石川則是拿出台灣椪柑，在面對中國經濟的杯葛，也表達對台灣農業的支持。

他說，雙邊的對話有相當多時間在討論台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），佐藤特別提到，在今年日本的選舉公約中，尋求執政繼續執政的自民黨，白紙黑字寫出來，歡迎台灣加入CPTPP，對於中國加入沒有任何表達。至於加入的挑戰及要克服的問題等，在會談中也有表達意見。

民進黨發言人謝佩芬轉述，主持人佐藤正久開場，表示此次台日外交經濟2＋2會談是繼今年八月台日外交國防2＋2的第二次會談，希望能再次透過兩執政黨間的討論促進政策體現，並補足雙方的外交關係，而今日的會談主要是針對經濟外交及經濟安保。

對於今年被中國以害蟲為由禁止進口的台灣釋迦，佐藤正久表示希望能透過與台灣貿協的合作，開闢釋迦在日本的市場。台灣和日本互為重要的貿易夥伴，近期的交流包括台灣正式表明要參加CPTPP。

他說，另外台積電也將在日本茨城縣開發半導體，並於熊本縣設廠。而日本方面，也已在臨時國會中通過5G相關法案，且預計提出強化半導體的相關法案。此次的討論除包含上述議題，也希望能就台日經濟議題及印太地區與他國的合作進行討論。

石川昭正發言，表示自己曾代表青年局來訪台灣。身為自民黨經濟產業副會長，非常期待今天的意見交流。他也特別帶上來自台灣的椪柑表達對於台灣水果的支持，希望可以一邊品嚐，一邊與台灣進行意見交流。

羅致政說，台灣剛結束的四大公投結果，也顯示民進黨的政策獲得台灣人民的認同。並再度感謝日本對台捐贈台灣疫苗。

邱志偉則說，太太就是千葉縣出身，和日本兩位議員也算是鄰居。身為高雄的立委，期許未來能有機會，將高雄在地的美味水果如荔枝、棗子及石斑魚等送給兩人品嚐。

謝佩芬表示，今年八月底，雙方就外交、防衛議題討論。民進黨將透過此一2＋2對話的持續進行，進一步深化與日本之間的友好合作關係。