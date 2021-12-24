台視《綜藝3國智》明（25日）晚8點推出5周年特企第4集「3國智運動會」，邀請《全明星運動會》好手顏佑庭、「小杰」廖允杰、吳心緹及晏柔中加入，由《3國智》和《全明星》組成一隊，和女子排球冠軍隊伍「臺北鯨華女子排球隊」比拚，同時也邀請到人氣主播徐展元現場播報賽事。

球場上劃分成12宮格，若女排隊伍成功讓球落地，便要扣掉紅利時間。王少偉緊張表示：「你們剛剛沒聽到她們殺球的聲音嗎？」鯰魚哥鼓起勇氣要接住對方的攻勢，卻在接球時不慎被反彈的球，擊中重要部位，當場痛到倒地不起緊夾雙腿。瑪麗在播報台上也嚇的直尖叫：「打到小魩仔魚了！他都還沒有完成他的夢想，就跟這顆排球一樣落地了。」

面對來勢洶洶的攻擊，吳心緹露出甜美笑容，認真一起防守，她賽後表示：「對方殺球好快，很會找空檔，真的是職業等級。」遊戲規定只要不讓鯨華女排發過來的球落地，主持群和來賓就能獲得紅利點數，為了守護12宮格，主持群奇招盡出，派出哈孝遠大字型趴在地上，張立東、風田也在兩邊當左右護法。最3人乾脆直接躺下來，用腳成功擋下一球，成為守分大功臣，顏佑庭見狀也向隊員提議：「我覺得之後我們比賽也可以試試看這招，練一下好了！」

《3國智》12月周周推出特別企劃，上周李李仁「回娘家」，全體平均收視1.14、15-44歲1.27，熱血的內容更受到30-44歲男性喜愛，有1.64。