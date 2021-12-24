網紅張嘻嘻擁有32F傲人身材和甜美外型，不僅如此她還多才多藝，會彈鋼琴、玩電音，在IG吸引26.2萬粉絲追蹤，她也時常放送福利照讓粉絲一飽眼福，近來連日被王力宏醜聞的消息轟炸，張嘻嘻特別應景曬出火辣聖誕裝照，讓粉絲們「洗眼睛」。

張嘻嘻在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示：「版面都是力宏，也該換個聖誕裝版面了吧，想看大家的聖誕裝」，並附上自己的火辣聖誕裝，只見她戴著紅色麋鹿角髮箍，胸前兩片白色布料遮住重點部位，大秀性感S曲線，後方鏡子反射還可以看到她的渾圓美尻。

張嘻嘻的聖誕裝讓網友瘋狂。(圖/翻攝自臉書)

此外，張嘻嘻也和一群好姊妹在加開聖誕趴，每位身材姣好的美女都換上性感紅色聖誕裝，張嘻嘻更是戴上兔耳朵，在脖子上綁上毛茸茸的頸鍊，胸前類似泳裝設計的三角形布料疑似太小，完全包不住她的超巨上圍，飽滿南半球掉出，其中一邊還疑似曝光，胸前出現黑影。

張嘻嘻在內文寫道：「世上本無聖誕老人，所有的禮物和驚喜都來自於愛你的人，提醒大家不要忘了愛與被愛，因爲忙碌生活也需要儀式感」，貼文一出引來不少老司機直呼，「美爆了」、「你那麼火辣，聖誕女神啦」、「妳就是我的聖誕辣妹」、「聖誕水美眉吧，快跑出來了」、「噢買尬～愛了愛了」。