原物料上漲，包材、運輸成本價格也增加，二線品牌的Hello抽取式衛生紙即日起已經漲價，漲幅不是3％、5％，而是一口氣調整9.5％，對消費者來說，由於還沒預告就調漲，且漲幅劇烈，長期訂購的消費者今得知消息簡直「氣炸」。

中小企業負責採購的Tracy表示，先前訂購Hello抽取式衛生紙一串是84元，等了三天訂購數箱的衛生紙都還沒到貨，今打給經銷商詢問，才知道漲價前大家瘋狂採購，原本訂購的衛生紙已經缺貨，自己根本搶不到貨。

Hello抽取式衛生紙是乙香房實業股份有限公司生產，該公司業務向Tracy表示，現在要訂購衛生紙有藍色改紅色包裝的收取式衛生紙，內容物一樣、只有外包裝不同，但一串為92元，換算下來等於漲了9.5％。

家樂福坦言，少部分衛生紙已經漲價，家樂福以滿額送、第二件五折等方式因應，目前消費者端還沒有感受這麼深；至於年後漲價的衛生紙，家樂福還是會以優惠、活動等方式，減緩民眾對價格漲價的壓力。