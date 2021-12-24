新北中信特攻籃球隊1月主場例行賽門票，於24日中午12點半在Fami Ticket正式開賣！球團也一口氣公布未來3個主題周，包括1月15、16日「X87 Agents」、1月22、23日「DEA-R」以及3月4至6日「第一A情人」，三種截然不同風格主題，期盼帶給各族群球迷最新鮮特別的觀賽體驗！

中信特攻1月15、16日重返新莊體育館主場，盛大推出「X87 Agents」城市特務主題周，活動代號「X87」取自新北市的台語諧音，象徵中信特攻與新北市並肩作戰，球員們將化身不同特務身份，在新北市穿梭執行秘密任務，還會在比賽日穿上帥氣西裝，走上「特攻星光大道」華麗現身。

為回饋各族群球迷，「X87 Agents」城市特務主題日加碼推出三種特殊票價應援席優惠活動，包括「應援席E區-領北應援區」、「應援席F區-泰強應援區」以及「2F看台席-學生應援區」，只要以新北市民、泰國籍人士以及在學學生身份購票，皆可享有50元折扣。

而1月22、23日「DEA-R」，R代表的是Racing，目標搭配場上招牌快速球風，打造閃電飆速主題日。中信特攻跨界結合熱血賽車領域，首度與知名車款TOYOTA GR SUPRA合作，攜手將特攻基地打造成充滿速度感的賽車場，屆時場內將有GR SUPRA跑車進駐展示，PS啦啦隊也會化身充滿活力熱情的賽車女郎，要帶給進場球迷最飆速的籃球饗宴。

至於3月4至6日主場三連戰適逢情人節前夕，中信特攻特別規劃「第一A情人」浪漫情侶主題日，新莊體育館搖身一變，成為充滿粉紅泡泡的約會聖地，球團將安排球員及啦啦隊見面會、情人手作攤位等等豐富周邊活動，讓不管是情侶還是單身的球迷朋友，都能在特攻基地享受到一場甜密難忘的籃球約會！

中信特攻結束客場4連戰後，將於1月15日將回到主場，連續迎戰台啤英熊、台南台鋼獵鷹、桃園雲豹及台中葳格太陽。1月主場例行賽門票於今天中午12點半正式開賣，為回饋中信卡友及鼓勵學生族群踴躍進場，持續推出中信卡友網路購票9折優惠，並祭出限量超好康優惠，即刻起至1月22日晚間11點59分止，透過中信VISA卡（含簽帳金融卡，不含AE卡）於「FamiTicket全網購票系統(bit.ly/3mJkGOm )」刷卡購票，即可享有1月例行賽2樓門票買二送二優惠，總共限量250組，邀請球迷手刀搶購，把握機會到特攻基地一起「領北狂攻」！