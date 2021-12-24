你有在台中市潭子區電選一注50元的大樂透，或在在台南市安南區自選買了1000元與2000元的彩券嗎？台灣彩券公司正在尋這3注大樂透頭獎得主，其中最高一筆獎金1億元，明年1月26日到期，台彩表示，如果在領獎期限前未現身領取，獎金將全數充公。

台彩今(24日)表示，今年10月15日大樂透於臺南市安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」各開出一注頭獎，每注分得獎金0.82億元，這兩注頭獎的兌獎截止日為明（111）年1月17日，兩位中獎人皆尚未出面兌領。

另外，今年10月26日在台中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎，最後的領獎期限為明年1月26日，中獎人也尚未現身。

台彩也提供這3筆待兌領頭獎的中獎彩券買法，台南市安南區「財神發公益彩券商行」所售出的中獎彩券是以自選方式，搭配多期投注，購買金額共1,000元；台南市安南區「錢來旺彩券行」賣出的中獎彩券也是自行選號，搭配多期投注，總購買金額2,000元；台中市潭子區「鑫好運彩券行」所開出的1億元頭獎，則是電選一注50元即中獎。

台彩公司呼籲9、10月份曾到過這3家投注站買過彩券的民眾，趕快找找身邊的彩券，盡快把頭獎獎金帶回家，如逾領獎期限，獎金將全數充公，歸入公益盈餘。