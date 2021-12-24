下周將進入元旦連續假期，交通部預估將有大量旅遊人潮，加上返鄉車潮一起湧上國道，其中東部地區仍是旅遊大熱門，國道5號尖峰時段會再出現車多回堵，尤其假期前1日（12月30）恐從上午9時塞到晚間12時，高速公路局建議民眾改走替代道路或搭乘大眾運輸工具，節省時間。

高公局預測，元旦連假前一日上午9時至晚間12時、連假首日清晨5時至下午4時、第2日清晨6時至下午4時，國5南向南港系統至坪林容易壅塞。

北上方面，連假第2日下午2時至晚間12時、收假日上午9時至晚間8時，宜蘭至坪林路段車多。高公局指出，尖峰時段的車速將低於40公里，行車時間恐為平常的5到7倍，建議用路人可改駛替代道路。

高公局建議，國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，可改道台9線或106乙；往花蓮的民眾可由羅東交流道改道台2線或台9線。

國5北向壅塞時，往台北的用路人可改駛台9線替代道路返程，或於坪林交流道接回國5，避開壅塞車潮。