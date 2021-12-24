立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，新北地檢署日前二度傳喚高嘉瑜出庭，確認對林提出妨害祕密等8大罪狀告訴。高嘉瑜律師李永裕表示，檢方當天約談高有出示，靈堂影像畫面和不雅影片截圖給高嘉瑜確認。據了解，高看完自己被迫下跪、遭扯髮的影片後，相當訝異，不敢置信當時會被林秉樞控制成這樣，也再次表達立場要求一罪一罰、從重量刑。

高嘉瑜遭施暴後，曾在11月30日赴新北地檢署說明。檢警12月1日啟動搜索約談，2日依涉犯意圖散布而持有猥褻影像等罪嫌將林秉樞聲押禁見獲准。本月8日又傳出，高嘉瑜11月24日參加林母告別式時，林因不滿高未邀請副總統賴清德到場，當場發飆扯掉高的帽子和口罩並逼下跪，高事後再加告涉嫌強制罪。

李永裕表示，新北檢21日約談高，僅有究影片、畫面內容做犯罪事實確認，當天有看靈堂逼迫的影像畫面以及不雅影片的截圖，確認提告事實和內容，不過並未確認豆腐頭記憶卡等事項。李永裕表示，黑、白豆腐頭確認部分，最重點的是記憶卡，至少要有兩張，檢方到底查扣多少記憶卡，他們當天並沒有提到這點。

另外，林秉樞昨日也被檢方首次提訊，釐清犯罪事實，檢方對於訊問內容保密到家。不過針對高和林兩人是否會面對面對質，李永裕表示，可能性並不高。

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