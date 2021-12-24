北韓領導人金正恩17日出席其父親金正日的逝世10周年紀念儀式，卻意外被人發現金正恩不只明顯消瘦，樣貌也衰老許多，再度引發外界揣測其是否健康惡化。

據「每日北韓」24日報導，北韓領導人金正恩17日出席其父親金正日的逝世10周年紀念儀式，卻意外被人發現金正恩不只明顯消瘦，樣貌也衰老許多，再度引發外界揣測其是否健康惡化。不過，疑似「健康惡化」的金正恩，近日仍大費精力地頻頻視察建設工地；報導分析，此舉為的是讓豪宅盡快完工，好贈送給為金正恩注入能量的新歡。

隨著金正恩於北韓前領導人金正日逝世10周年紀念儀式曝光，再度引爆健康疑雲。儘管金正恩明顯消瘦，氣色、活力也衰退許多；但報導認為，能無懼零下20度的寒冷天氣而出席儀式，可以彰顯最高領袖的堅毅並證明其身體狀況無虞。

不過，即使健康頻頻受到質疑，金正恩仍大費周章的頻頻走訪2021年春天開工的平壤工地。該建設項目為「波通河濱住宅區」，旨在打造平壤豪宅。

報導指出，金正恩3月時就走訪該項目的計畫點；破土開工後，還2度視察工地。所有工程由北韓社會保障部的工程總局負責，而該局也是負責金氏家族別墅的工程。

由於北韓目前因全球新冠肺炎大流行而封鎖邊境，對中國大陸的貿易也告中斷；這些都讓北韓經濟困難加劇，難以順利採購各種原物料。

金玉珠(金正恩右手邊女子)之前受封為「人民演員」時，親暱地倚靠在金正恩身上。(圖/路透社)

身為脫北者，也是《東亞日報》記者的朱成夏認為，金正恩之所以如此重視該建設，目的是贈送豪宅給新歡金玉珠(Kim Okchu)。金玉珠為北韓藝術團的成員，目前是北韓娛樂圈的數一數二的知名人物。

2021年1月，金玉珠在北韓勞動黨大會的閉幕演出中單獨獻唱；2月16日的紀念儀式中，又登台3度演唱同一歌曲。同年7月，金正恩冊封她北韓藝術家的最高榮譽「人民演員」之頭銜。當時，30多歲的金玉珠不只坐在金正恩身旁，還親暱的倚靠在金正恩的身上，並挽著他的手。

朱成夏表示，金正恩多次吐露「我迷上金玉珠了」。事實上，雖然還不能斷言金玉珠就是金正恩的情婦；但從7月11日的照片來看，明顯感受到兩人「超級麻吉」。畢竟，沒甚麼人膽敢在與北韓最高領導人合影時，整個靠在對方身上。