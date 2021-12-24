台灣大學希望入學放榜，嘉女弱勢學生劉玉華錄取醫學系，葉佩貞錄取國際企業學系，2人靠低收補助、獎學金求學，劉玉華是新住民之女，照顧長期臥病的父親，想做個有溫度的醫者；葉佩貞與阿嬤擠1張床，用廟送的書桌苦讀拚上台大。

嘉女學生葉佩貞困境中力爭上游，拚上台大國企系。（廖素慧攝）

劉玉華住嘉義縣中埔鄉沄水村，家裡沒有自來水、熱水器，冬天燒水洗澡，母親從印尼嫁來台灣，父親年長健康欠佳，長期臥床，哥哥身心障礙，母親打零工、省吃儉用，艱苦扛家計，她為了照顧家人，為父親按摩雙腳，堅持每天花2小時通車上學。

嘉女學生劉玉華（右）錄取台大醫學系，葉佩貞（左）錄取台大國際企業學系，校長蔡枳松讚許有加。（廖素慧攝）

劉玉華因為母親也來自印尼偏鄉，自幼失學，她高一寒假參加百合志工團到泰北的偏鄉服務，她說，體認到「儘管環境不友善，要用熱情突破困境」，還有書中顏如玉提到「生命有很多可能，撐住就可能有奇蹟」，啟發她要做有溫度的醫者。

葉佩貞在單親家庭長大，一家5口在竹崎偏鄉寄人籬下，住在倉庫搭建的鐵皮屋，她與阿嬤擠一間小房間，阿公阿嬤已年長，父親工作不穩定，最近才到高速公路做清潔工，日夜顛倒，健康亮紅燈。

劉玉華、葉佩貞都逆風而行，雖然舉步維艱，但她們把握每分每秒讀書，劉玉華寒冬洗澡很冷，仍聽線上教學抗寒；葉佩貞刷牙時還聽英語，充分利用零碎時間學習。

2人功課名列前茅，也都有好人緣，當班級幹部，社團活動也活躍，葉佩貞是短跑、跨欄健將，還會打爵士鼓、當音研社社長，劉玉華參加校史館、輔導室志工，熱心服務人群。