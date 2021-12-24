6年級的劉昱緯表示，再寫信、表演、與節慶歌舞的學習過程中，不知不覺學習到英文，也感受到英語能力盈顯在進步。(校方提供／吳建輝南投傳真)

5年級的張庭瑋也說，雖然他英文不太好，但與大家一起唱跳耶誕歌舞，讓他更敢開口，也會忘記上台的緊張與害怕。(校方提供／吳建輝南投傳真)

明天就是耶誕節了，南投縣長福實驗小學的校園充滿溫馨與歡樂與國際化的耶誕氣息，長福國小校長黃彥超還裝扮成耶誕老人模樣，與學生同歡，進行英語的有獎徵答，小朋友也提筆寫信給不同國家的耶誕老人，黃彥超表示，在歡慶耶誕的過程中，也展示平日英語學習的成果，進而提高學生使用英語的機會。

長福國小的實驗教育課程精神是「探索挑戰、放眼國際」，因此教師積極營造雙語學習環境，也向教育部申請部分領域課程雙語教學計畫，也引進外籍教學人員，透過英語教師扮演專業發展者的角色，與其他教師共同備課，一同研發實驗課程。

6年級的劉昱緯表示，再寫信、表演、與節慶歌舞的學習過程中，不知不覺學習到英文，也感受到英語能力盈顯在進步；5年級的張庭瑋也說，雖然他英文不太好，但與大家一起唱跳聖誕歌舞，讓他更敢開口，也會忘記上台的緊張與害怕。

黃彥超表示，長福實驗課程會進行國際新聞的閱讀與整理，另外像聖誕節到來，也會針對像是聖誕樹之歌、聖誕歌舞等不同背景故事來作研討，校園也不時傳來英語歌謠的朗誦聲，整個校園就像是一個小小的地球村。

黃彥超說，學習英文並不難，最重要的是要大膽開口說，這次耶誕主題課程也要感謝主任廖婉雯籌畫，還有英語教師徐華君的協助，還大方邀請同是英語老師的外籍先生，讓長福的孩子能夠在充滿溫馨與國際化的氛圍下，歡度聖誕節。