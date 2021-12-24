智崴(5263)今年11月6日旗下i-Ride飛行劇院推出旗艦企畫《下一站去哪？》。今天推出《下一站去哪？》彩蛋驚喜篇－紐約站，把即將開幕的紐約時代廣場(Times Square)的飛行劇院影片《紐約New Year 2022》搬到台灣，橫跨太平洋兩岸同步播出，時間到2022年1月2日。

《下一站去哪？》彩蛋驚喜篇－紐約站讓旅客先是有搭乘噴射機的推背感被推向空中，過了數秒畫面一亮，居然已經置身於紐約金融大樓制高點往下急速墜落，抓緊扶手還沒尖叫完，迷人紐約的經典美景即在20米巨型沉浸式球幕中一幕幕展開，包括萬人空巷的梅西感恩節大遊行與紐約馬拉松、時尚的丹波區（Dumbo）、洋基球場、自由女神像、建築鬼才Thomas Heatherwic操刀的新地標The Vessel、百年大中央車站如同蜘蛛人般優遊穿梭於紐約，最後還在男歌手Frank Sinatra低沈慵懶的歌聲擁抱中，降落於水洩不通的時代廣場，在瞬間迸出的彩帶碎紙下與眾人歡呼、擁抱、親吻，展開值得期待的2022。

自今年4月起，智崴在越南、哈薩克、大陸、日本、丹麥、美國、英國的飛行劇院以及大型體感遊樂設備皆已紛紛開幕，搶占旅遊先機。紐約時代廣場(Times Square)的飛行劇院預計明年1月中旬正式開幕，台灣也享有跟美國同步的《紐約New Year 2022》飛行體驗。

智崴20年來成功在全世界13個地點，完成了21座體感遊樂設施，今年國際主題公園暨遊樂設備展（IAAPA Expo）剛剛結束，智崴首次結合友達(2409)，共同打造的全新產品Rise Up熱氣球模擬器，持續搶進娛樂市場。