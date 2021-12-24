兆輝光電PetaRay日前完成天使融資，由上市公司益登科技董事長曾禹旖及其在美國矽谷的天使投資夥伴與台灣的創新工業技術移轉股份有限公司（ITIC）共同投資。兆輝光電主推新一代光機技術，讓使用者可以長時間觀看AR／VR／MR內容而不頭暈。

目前市場上的頭戴式近眼顯示器皆以影像呈現虛擬物體，成像平面鎖定在固定位置，與其所要顯示的3D物體位置不一致，因此會有「視覺輻輳調節衝突」（vergence-accommodation conflict，VAC）的問題，造成眼睛與身體的不適，甚至暈眩，尤其是在觀看近距離虛擬物體的時候最為嚴重。

兆輝光電利用光場原理設計新的近眼成像裝置，能夠徹底解決VAC的問題。此裝置以光場（空間中的光線）呈現虛擬物體，因為眼球的對焦狀態和觀察現實場景時一致，使用者能以最自然的方式同時觀察虛擬與實際物體。而傳統的頭戴顯示器則被單一固定的成像平面所限制，強迫將眼睛的對焦點鎖定在該平面。兆輝光電的光機具有連續的、無窮多的成像平面，讓使用者無論注視任何物體，都能夠清楚成像在眼底。也因如此，此光場投射模組不需要借助任何眼球追蹤器（eye tracker）判定使用者的注視位置，就能夠達成虛實融合的最佳效果。

兆輝光電的光場投射模組可自由控制射出光線的方向、強度與色彩，使其經由半穿透半反射的光學元件（combiner）與來自環境的光線混合後一起射入視網膜，不會產生視覺輻輳調節衝突。此光場投射模組具有高成像品質，且可搭配多數目鏡，適合各種應用。兆輝光電將在美國消費電子展CES2022展出最新的光場AR眼鏡，此款眼鏡結合Epson VM-40的光學系統。