44 points and the clutch finish 🔥 pic.twitter.com/Fljb2U6sqH — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 24, 2021

就算陣中普爾、威金斯與達米安李3名主力都觸發聯盟健康與安全協議缺陣，反正勇士還有柯瑞就夠了！柯瑞24日單場飆進8顆三分球，貢獻全場最高46分，外加4助攻、3籃板、2抄截，帶領勇士最後以113比104成功報了上季附加賽的仇怨。

面對上季附加賽淘汰自己的對手灰熊，勇士首節就處10分落後頹勢，幸好柯瑞開始在外線開火，搭配板凳球員提供支援火力，勇士逐漸縮小落後差距，打完上半場，勇士52比53落後，柯瑞半場投7中4、6罰全進，貢獻全隊最高16分。

但到下半場，柯瑞三分火力更加火燙，第3節獨拿12分，甚至末節一開始就連進3顆三分球，幫助勇士逐漸穩住領先優勢，不過灰熊再次追上，甚至打到最後2分03秒，雙方打成102比102平手，這時候反而是勇士小將發威的時刻來了。

因為托斯卡諾安德生先是上籃得分，接著換成小培頓三分出手命中，柯瑞最後19.6秒又是突破重圍上籃取分，這波7比0小高潮，幾乎提前宣判灰熊死刑，梅爾頓雖馬上追回兩分，可是托斯卡洛安德生最後10.9秒兩罰俱中底定勝局。