台灣大學重點科技研究學院今（24）日舉行揭牌典禮，擔任院長的闕志達表示，學院已設立「積體電路設計與自動化」、「元件材料與異質整合」、「奈米工程與科學」等三個半導體碩士學位學程與博士學位學程。首屆3個碩士學位學程甄試招生有近280位考生報名，已錄取75位新生；3個博士學位學程則將於2022年三、四月間報名。

在今日的揭牌典禮上，總統蔡英文、教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫，以及力積電董事長黃崇仁及鈺創科技董事長盧超群等合作企業代表皆出席參加。

台大校長管中閔表示，台大重點科技研究學院是連結高等教育和高科技產業的新型態學院，二者共通之處在於：一、都追求創新與突破；二、都面對國際競爭的壓力，但也有在地需求；三、都需要大量人才，也持續培養人才。不論是高等教育或高科技產業，有了人才才能建立創新的優勢，並且維持國際的領先地位。

管中閔提到，新學院的目標是培育重點科技人才，並開展具前瞻性與突破性的研究，為達成這些目標，創新條例賦予學院在人事，經費，以及產學合作上更多的自治權力。這些法規鬆綁具有「教育創新沙盒」的意義，讓大學向更大程度的大學自治邁出第一步。

管中閔指出，過去經驗顯示對大學設下種種限制會減損大學的活力，妨礙大學的創新，更侷限人才的發展。創新條例的訂定，讓這個新學院可以減少束縛，充分發揮。

管中閔期許，隨著新學院在自治上的實踐，創新條例可以進一步鬆綁，並適用於整個台大以及設立類似學院的其他大學。

管中閔說，台大是我國在世界上的門牌，相信在完整的大學自治下，台大一定可以充分發揮潛能，在世界上領袖群倫，讓世界都看見台灣。

台大重點科技研究學院目前已獲得台積電、力積電、聯發科技及鈺創科技等企業的資金與人員資源挹注，並擁有校內電資學院、工學院、理學院的堅強師資支持，藉由與企業共同規劃教學內容、延聘產業人才加入學院師資行列、提供學生研發性質的實習機會、強化英文授課等措施，讓該院學生研發具實務應用的主題，與產業進行深入互動，使該院畢業生具備前瞻技術能力與堅強的國際競爭實力。

台大重點科技研究學院闕志達院長說，學院目前已設立「積體電路設計與自動化」、「元件材料與異質整合」、「奈米工程與科學」等3個半導體相關領域的碩士學位學程與博士學位學程。首屆3個碩士學位學程甄試招生有近280位考生報名，已錄取75位新生；3個博士學位學程的一般招生則將於2022年三、四月間報名。