酒駕事件層出不窮，每年11月至隔年2月為酒駕高峰期，台灣酒駕防制關懷協會、台南市衛生局今天結合60家企業、醫療團體參與「不酒駕、我驕傲」宣言，也找來中華職棒大聯盟簽署防酒駕，向百萬球迷宣導「不酒駕，我驕傲」。台南市長黃偉哲當場宣示，為有效降低酒駕數字，明年起除了路口酒駕取締，也將加強在餐廳周邊停車場取締。

台南市政府警察局統計，2018年至2020年酒駕死傷人數，從2018年1515人、2019年1409人至去年1292人，死傷人數雖逐年下降，但台南去年酒駕紅單開立6828件，今年1至11月取締5948件、移送4114件。根據交通部道安會資料顯示，去年全台因酒駕死亡人數為289人，受傷為1萬1225人，近5年酒駕肇事死傷，以每年11月至隔年2月為酒駕高峰期。

台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳喬琪指出，此次台南結合60家企業、醫療團體等共同參與「不酒駕、我驕傲」宣言簽署，更邀請中華職棒聯盟拋磚引玉，響應「酒駕零容忍」，今年台南市政府展開防酒駕公車宣導，他也台南防制酒駕的用心。

黃偉哲說，防制酒駕須蘿蔔、棍子並用，會以宣導、獎勵等方式，鼓勵代駕，但也會加強取締，除了在路口取締酒駕，明年也考慮增加在餐飲場所周邊停車場、市區道路等，加強取締。他強調，防制酒駕一定會加強力道，務必讓酒駕數字降下來，減少憾事發生。他也當場訂目標，「希望稽查件數更多，但酒駕件數和肇事更少。」

奇美醫院首席醫療副院長林宏榮表示，奇美醫學中心去年與奇美博物館率先編撰酒精健康識能個別衛教手冊，由奇美博物館進行文字轉譯及美術設計，透過可讀性高、吸引力強的手冊，提升民眾對酒精健康危害的覺察，並將此衛教手冊作為教材進行個別衛教使用，期望藉此能提升民眾對酒精健康危害的覺察及酒癮治療相關知識，減少日常生活不必要酒精使用。

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