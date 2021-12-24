副總統賴清德出席「2021台灣藝術博覽會開幕典禮」時表示，台灣是民主、自由、多元開放的社會，提供藝術家自由創作的空間及養分。

副總統致詞指出，他要代表蔡總統感謝主辦單位不以營利為目的，克服種種困難，舉辦第6屆藝博會，兼具藝術教育及公益活動，令人敬佩。

副總統提到，大文學家歌德曾說，「要與世界連結，沒有任何一種方法比藝術要來得更好」，因為藝術家用生命的經驗實踐藝術，並以藝術共享生命悸動。「很多藝術家一生的抱負，就是希望以藝術傳之千古，也因為他們的抱負，我們才能看到非常棒的作品」。

副總統說，不論是在地或國外駐台的藝術家，博覽會中展現的作品，都可以清楚感受到藝術家的心靈結晶及生命體驗。此外，台灣本土作家的作品也與台灣人文、地景，甚至文化風貌結合在一起，這些作品都相當感動人心。

副總統說，政府大力支持台灣藝術文化的發展，也歡迎大家共襄盛舉。台灣是民主、自由、多元開放的社會，本身就提供藝術家自由創作的空間；而在台灣這塊土地上，也蘊含了多元文化的元素，提供了創作的養分。

副總統強調，這幾年來，政府積極推動政策，希望能保障藝術工作者的權益、維護創作空間，也期盼能提供更多元開放的藝術市場，並與國際接軌。台灣有很好的環境、有很好的藝術創作養分，政府也非常支持，「我們大家一起努力」。

副總統也籲請社會大眾把握難得的4天展覽時間，來參觀本次藝術博覽會，也多多購買，以實際行動幫助藝術家及弱勢民眾。適逢聖誕佳節，副總統也祝福大家佳節快樂。