行政院農業委員會12月23日預告訂定「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」草案，增列海蟾蜍公告為有害生態環境之原非我國原生種陸域野生動物。該草案將進行為期60天之預告，歡迎社會各界提供意見。預告期間民眾如有相關意見，請寄至電子信箱：[email protected] 。林務局將彙整各界意見，整體評估修正後，即依行政程序辦理公告。

林務局指出，原產於美洲之海蟾蜍(學名：Rhinella marina)因壽命長、適應力及繁殖力強，加上會捕食小型野生動物、造成肉食性動物中毒死亡，威脅生態及人畜安全。且海蟾蜍已在澳洲、菲律賓及日本等國家造成生態危害問題，名列世界百大入侵種，故擬增列。海蟾蜍入侵環境的途徑主要為「棄養」，過去台灣曾零星發現被棄養個體，110年11月接獲多起民眾於草屯地區野外發現海蟾蜍通報，已移除426隻成體。

林務局表示，為自源頭管理，防止海蟾蜍進入生態環境，爰依據野生動物保育法第31條規定，增列公告海蟾蜍為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」。經公告後，持有者須向所在地各地方主管機關登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖及販售，藉由登記及後續查核數量，將可有效杜絕民眾任意棄養及繁殖等情況。為維護台灣生態環境，鼓勵業者或不想再飼養的持有者，主動將所持有海蟾蜍交由主管機關處理。林務局也將持續偕同相關單位及團體捕捉入侵野外的個體，期能有效控制海蟾蜍族群。

林務局強調，經正式公告後，海蟾蜍飼主應依規定向所在地直轄市、縣（市）政府辦理登記，如未於期限內登記，或於登記後規避查核，可依野生動物保育法第51條處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。