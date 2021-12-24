武陵農場茶莊旁的臘梅最近悄悄吐露蠟黃花苞，目前有5成綻放。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

臘梅花瓣帶有臘質呈現半透明，在清晨朝露滋潤下，非常晶瑩剔透。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場臘梅香氣濃烈，茶莊旁的臘梅林目前有5成綻放。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

在台灣難得有踏雪機會，但在武陵農場就能聞到「臘梅」處處香。茶莊旁的臘梅園是台灣少數臘梅林，約達40餘棵，隨著冬天節氣更迭，花苞已逐漸萌發，帶有臘質且半透明花瓣，非常晶瑩剔透，尤其在清晨朝露滋潤下，初綻臘梅花閃閃發光，目前有5成綻放。

武陵農場四季分明，位於茶莊旁的臘梅最近悄悄吐露蠟黃花苞，品種有素心臘梅、馨口臘梅及大花臘梅等，香氣濃烈，目前有5成綻放，還有觀賞用的梅花也準備爆發。園方預估，最佳賞花期落在12月中旬至明年1月中旬之間。

每當晨昏遊客於億年橋與茶莊之間，總會不經意聞到、感受一股到「暗香浮動」的飄香，甚至有種濃郁「香氣襲人」的驚喜，聞香而至，雖無法在武陵踏雪，確有聞香「尋梅」的樂趣，每每尋到台灣稀有少見成林臘梅的廬山真面目，都讓遊客驚喜萬分，不需此行。

副場長胡發韜表示，很多人認為「臘梅是一種梅花」，這是不準確的。臘梅為樟目、蠟梅科，花色蠟黃，香味非常濃郁襲人，而梅花為薔薇目、薔薇科，香味淡雅芬芳，另外兩者花期亦有不同，臘梅先綻放，梅花後繼開放。

至於武陵農場種植觀賞用的梅花，有紅、粉紅、白，重瓣、單瓣，品種繁多，與生產梅子的白梅不同。賞梅主要地點在農場的松林大道、醒獅園、延溪步道、行館與別館，由尤其是別館前的「梅后」是全場最大棵的梅花。