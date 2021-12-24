可愛的貓湯匙也是獎品之一。（動保處提供／楊亞璇台北傳真）

分享認養毛孩最新狀況拿好禮，三秒清潔寵物便盆也是這次活動獎品之一。（動保處提供／楊亞璇台北傳真）

台北市動物保護處24日起至30日止，舉辦「TAS認養毛孩回娘家線上活動」，邀請在台北市動物之家認養的毛孩爸媽們線上回娘家，毛爸媽們炫耀家裡毛孩照片或影片即可抽好禮，頭獎除有等值現金5000元的認養醫療補助劵外，還有寵物外出提籠、狗便袋、貓湯匙、寵物便盆及2022北市動保月曆等6個獎項至少38份，快來分享認養毛孩最新狀況拿好禮。

動保處表示，TAS為Taipei animal Shelter是北市動物之家的縮寫，為了解動物之家被認養毛孩的最新狀況，動保處特別舉辦「TAS認養毛孩回娘家線上活動」與飼主線上互動，透過網路讓飼主主動回報自家認養的毛孩照顧狀況，也可以讓大家看看被認養毛孩在家裡幸福可愛的模樣。

活動期間自本月24日至12月30日止，凡在動物之家認養犬貓的民眾皆可參加，活動主要在「台北市動物之家FACEBOOK粉絲團」(https：／／www.facebook.com／tcapo.tas／)互動，認養飼主於活動文章下方留言，並將毛孩近年內最新照片或影片上傳，及標註拍攝日期，即可參加抽獎，各獎項將於12月31日線上抽獎及公布領獎名單。

動保處補充，近5年動物之家被認養犬貓高達8381隻，並自今年9月1日起更公布「台北市幸福犬貓認養福利措施」，凡被認養的毛孩都可獲得終身免費狂犬病疫苗預防注射，如認養7歲以上或收容1年以上的犬貓，加碼享有終身免費多價混合疫苗注射及每2年1次的健康檢查服務，福利市值約5萬1300元，歡迎民眾到動物之家認養。